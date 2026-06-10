Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Португалии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португальской Республики Антониу Жозе Сегуре.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Португальской Республики.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие построенных на взаимном уважении азербайджано-португальских отношений и укреплению нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии - постоянного благополучия и процветания".