https://news.day.az/society/1840567.html В Гаджигабульском районе вспыхнул пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытой территории в Гаджигабульском районе. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Гаджигабульском районе вспыхнул пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытой территории в Гаджигабульском районе.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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