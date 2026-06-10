В Гаджигабульском районе вспыхнул пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытой территории в Гаджигабульском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.