Сборная Азербайджана впервые обыграла Сан-Марино при местном тренере

Айхан Аббасов стал первым азербайджанским тренером, при котором сборная Азербайджана по футболу победила Сан-Марино.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это достижение было зафиксировано в товарищеском матче, прошедшем 9 июня в венгерском Сомбатхее. Национальная команда Азербайджана обыграла Сан-Марино со счетом 2:1. В составе нашей сборной отличились Рахман Дашдамиров и Ренат Дадашов.

До этого Азербайджан дважды встречался с Сан-Марино и оба раза также добивался побед. Однако в тех матчах командой руководил иностранный специалист - хорватский тренер Роберт Просинечки.

Первая победа над Сан-Марино была одержана 4 сентября 2016 года в гостях в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018. Тогда сборная Азербайджана выиграла со счетом 1:0, а единственный гол забил Руслан Гурбанов.

Через год, 4 сентября 2017-го, команды снова встретились в квалификации ЧМ-2018, на этот раз в Баку. Под руководством Просинечки сборная Азербайджана одержала крупную победу - 5:1. Голы в составе нашей команды забили Афран Исмайлов, оформивший дубль, Араз Абдуллаев и Рашад Садыгов, еще один мяч был забит в результате автогола игрока Сан-Марино.

Таким образом, сборная Азербайджана провела против Сан-Марино три матча и выиграла все три. Но именно вчерашняя победа стала первой в этом противостоянии, одержанной под руководством местного тренера.

На этом фоне показательна и история матчей Азербайджана с Мальтой. В отличие от Сан-Марино, мальтийскую сборную местные тренеры во главе национальной команды Азербайджана пока не побеждали.

Первый такой матч состоялся 19 апреля 1994 года. Тогда сборная Азербайджана под руководством Агасалима Мирджавадова уступила Мальте в товарищеской встрече со счетом 0:5.

6 февраля 2000 года команды встретились в рамках Rothmans Tournament. Сборная Азербайджана, которой руководили Ахмед Алескеров и Аскер Абдуллаев, проиграла со счетом 0:3.

Еще одно поражение от Мальты при местном специалисте было зафиксировано 17 апреля 2002 года. Команда Вагифа Садыхова уступила сопернику в товарищеском матче - 0:1.

В 2018 году сборная Азербайджана дважды сыграла с Мальтой в Лиге наций УЕФА под руководством Гурбана Гурбанова. Обе встречи завершились вничью: 10 сентября в гостях - 1:1, 14 октября в Баку - также 1:1.

Последний матч с Мальтой, как известно, прошел 5 июня этого года в Сомбатхее. Сборная Азербайджана под руководством Айхана Аббасова уступила со счетом 0:2.

В целом Азербайджан ранее обыгрывал Мальту дважды, но оба раза это происходило при иностранных тренерах. В 2013 году команда Берти Фогтса победила Мальту со счетом 3:0 в товарищеском матче, а в 2015-м сборная Роберта Просинечки выиграла 2:0 в отборе Евро-2016.

Таким образом, Айхан Аббасов стал первым местным тренером в истории сборной Азербайджана, которому удалось победить одного из этих соперников - Сан-Марино или Мальту. При этом Мальта по-прежнему остается командой, которую национальная сборная Азербайджана еще ни разу не обыгрывала под руководством местного специалиста.