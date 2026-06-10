Азербайджан планирует ввести безвизовый режим для всех граждан Японии

Азербайджан намерен ввести безвизовый режим для всех граждан Японии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил в ходе встречи со своим коллегой из Японии Тосимицу Мотэги.

Байрамов отметил, что это важный шаг для упрощения поездок, укрепления деловых связей, развития туризма и расширения контактов между народами двух стран.

В ходе встречи в Токио стороны также подчеркнули, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, поприветствовали стабильное и успешное развитие двусторонних связей на основе взаимного уважения, доверия, дружбы и конструктивного партнерства.

Они выразили удовлетворение положительной динамикой отношений и подтвердили готовность стран к дальнейшему расширению сотрудничества во всех областях взаимного интереса.