“Azərlotereya” ilə möhtəşəm əyləncə geri qayıdır! - FOTO
Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru "Azərlotereya" bu yay yenidən rəngarəng və həyəcan dolu layihəsi ilə görüşünüzə gəlir.
"Şans Karvanı 2" musiqi, əyləncə və hədiyyələrlə zəngin interaktiv yay kampaniyası olaraq bu il Bakıdan start götürür və ölkənin 14 şəhər və rayonunu əhatə edəcək. İlk tədbir 13 iyunda Bakı Bulvarında konsert proqramı müşayiəti ilə baş tutacaq.
Bir ay boyunca səyahət edəcək "Şans Karvanı" hər dayanacaqda sakinləri oyunlar, şou proqramlar və sürpriz hədiyyələrlə qarşılayacaq. Burada iştirakçılar həm əyləncəli anlar yaşayacaq, həm də smartfon, hədiyyə kartları və digər dəyərli mükafatları qazanma şansı əldə edəcəklər.
"Şans Karvanı 2" müxtəlif bölgələrdə təşkil olunacaq tədbirlərdə fərqli formatlı oyunlarla çıxış edəcək. Oyun qaydaları və mexanizmləri şəhərdən şəhərə dəyişə bilər. Karvanın marşrutu yerli bölgələrin dinamika və xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq planlaşdırılıb və növbəti dayanacaqlar barədə məlumatlar rəsmi kanallar vasitəsilə paylaşılacaq.
Layihə çərçivəsində "Beşdə 5", "4+4" və "Super Keno" kimi tirajlı oyunlar vasitəsilə iştirakçılara müxtəlif məbləğli böyük uduşlar və 1 800 000 manatdan çox cekpot qazanmaq imkanı təqdim olunur.
"Şans Karvanı 2" haqqında daha ətraflı məlumatı Azərlotereya-nın rəsmi internet və sosial media səhifələrindən əldə edə bilərsiniz.
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