В Азербайджане выросли доходы населения

В январе-мае текущего года в Азербайджане выросли номинальные доходы населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, совокупные доходы населения составили 37 млрд 699,8 млн манатов.

Этот показатель на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-апреле 2026 года составила 1172 маната. За тот же период среднемесячный доход на душу населения составил около 726 манатов.