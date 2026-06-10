https://news.day.az/society/1840493.html В Азербайджане выросли доходы населения В январе-мае текущего года в Азербайджане выросли номинальные доходы населения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, совокупные доходы населения составили 37 млрд 699,8 млн манатов. Этот показатель на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Азербайджане выросли доходы населения
В январе-мае текущего года в Азербайджане выросли номинальные доходы населения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, совокупные доходы населения составили 37 млрд 699,8 млн манатов.
Этот показатель на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-апреле 2026 года составила 1172 маната. За тот же период среднемесячный доход на душу населения составил около 726 манатов.
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