https://news.day.az/society/1840542.html Агентство развития медиа организовало общественные обсуждения нового законопроекта - ФОТО По инициативе Агентства развития медиа Азербайджана проходят общественные обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации».
Агентство развития медиа организовало общественные обсуждения нового законопроекта - ФОТО
По инициативе Агентства развития медиа Азербайджана проходят общественные обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".
Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend, участвующий в мероприятии.
В обсуждениях принимают участие представители соответствующих государственных органов, медиа и эксперты.
В ходе обсуждений состоится обмен мнениями по поводу нововведений, предусмотренных в проекте закона, и вопросов, связанных с их применением.
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