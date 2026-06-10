Агентство развития медиа организовало общественные обсуждения нового законопроекта

По инициативе Агентства развития медиа Азербайджана проходят общественные обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend, участвующий в мероприятии.

В обсуждениях принимают участие представители соответствующих государственных органов, медиа и эксперты.

В ходе обсуждений состоится обмен мнениями по поводу нововведений, предусмотренных в проекте закона, и вопросов, связанных с их применением.

Новость обновляется