https://news.day.az/world/1840499.html Нетаньяху намерен переизбраться премьером Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет баллотироваться в качестве кандидата на предстоящих выборах. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении партии "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху.
Нетаньяху намерен переизбраться премьером
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет баллотироваться в качестве кандидата на предстоящих выборах.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении партии "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC News, что не знает, планирует ли Нетаньяху участвовать в выборах.
Парламентские выборы в Израиле должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.
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