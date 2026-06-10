Нетаньяху намерен переизбраться премьером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет баллотироваться в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении партии "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC News, что не знает, планирует ли Нетаньяху участвовать в выборах.

Парламентские выборы в Израиле должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.