США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против иранских и китайских компаний и физических лиц.

Как передает Day.Az, об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Согласно информации, санкции введены против 6 физлиц из Ирана и Китая, а также 4 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.

По данным ведомства, ограничения связаны с деятельностью, затрагивающей иранские военные программы, вопросы нераспространения вооружений и структуры, связанные с КСИР и оборонным сектором Ирана.