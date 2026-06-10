https://news.day.az/world/1840616.html США расширили санкции против Ирана США расширили санкции против иранских и китайских компаний и физических лиц. Как передает Day.Az, об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Согласно информации, санкции введены против 6 физлиц из Ирана и Китая, а также 4 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против иранских и китайских компаний и физических лиц.
Как передает Day.Az, об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Согласно информации, санкции введены против 6 физлиц из Ирана и Китая, а также 4 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.
По данным ведомства, ограничения связаны с деятельностью, затрагивающей иранские военные программы, вопросы нераспространения вооружений и структуры, связанные с КСИР и оборонным сектором Ирана.
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