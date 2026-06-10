Половина детей получает информацию из соцсетей

Сегодня, выбирая между традиционным учебником и привлекательным видеоконтентом, школьник чаще всего отдает предпочтение видео. Если мы будем требовать от детей учиться исключительно по традиционным учебникам, общество не сможет двигаться вперед.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации исследовательского отчёта "Правовое сознание подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право", подготовленных Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

По его словам, главным подходом должны быть не запреты, а снижение рисков.

"Около 50 процентов детей получают информацию из социальных сетей. Это считается рискованным, поскольку может способствовать формированию ошибочных представлений. Однако главный вопрос заключается в том, действительно ли это приводит к неправильному мышлению; представлять предположения как факты неверно.

Основная реальность заключается в том, что дети все больше времени проводят в социальных сетях. Государство должно регулировать этот процесс, но при этом необходимо учитывать, что возможности электронного обучения у нынешнего поколения будут значительно шире, чем у предыдущих, и полностью ограничить их невозможно", - сказал он.

По его словам, независимо от нашего желания число альтернативных источников обучения помимо школы растет.

"Главная задача - обеспечить их правильное регулирование и интеграцию в систему образования. Исследования показывают, что дети, выросшие на сказках, успешнее учатся в школе, в том числе по математике. К сожалению, сегодня у многих родителей не хватает времени, чтобы играть с детьми и уделять им достаточно внимания", - отметил министр.