https://news.day.az/sport/1840552.html В Сумгайыте пройдет региональное первенство по дзюдо 13-14 июня в Сумгайыте состоится региональное первенство Абшерон-Хызинского региона по дзюдо среди спортсменов возрастных категорий U-14 и U-17. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе. В турнире примут участие 406 дзюдоистов.
В Сумгайыте пройдет региональное первенство по дзюдо
13-14 июня в Сумгайыте состоится региональное первенство Абшерон-Хызинского региона по дзюдо среди спортсменов возрастных категорий U-14 и U-17.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.
В турнире примут участие 406 дзюдоистов.
Главной целью соревнований является формирование резерва среди юных спортсменов, а также определение обладателей квот на участие в первенстве Азербайджана.
Кроме того, результаты в возрастной категории U17 будут иметь значение при отборе в национальную сборную, поскольку участники смогут заработать рейтинговые очки.
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