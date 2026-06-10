Азербайджан запускает новые проекты ВИЭ - о перспективах для экономики

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Экспертный доклад Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана недавно представил амбициозный план: к концу 2027 года Азербайджан намерен ввести в эксплуатацию восемь новых солнечных электростанций и одну крупную ветровую электростанцию мощностью 250 мегаватт.

В рамках плана как минимум четыре стратегических объекта - включая масштабную солнечную станцию мощностью 445 мегаватт и Гобустанскую солнечную электростанцию, реализуемую через аукционную модель, - должны начать работу до конца 2026 года. Параллельно более мелкие региональные проекты мощностью по 25 мегаватт, такие как Shams-1 и инициативы Nobel Energy, формируют локальные "зеленые энергетические коридоры", а Нахчыван ускоренно развивает комплексную зону консолидации зеленой энергетики.

Этот быстрый переход к возобновляемым источникам энергии стал переломным моментом для страны, традиционно определяемой изобилием ископаемых ресурсов. "Зеленая" трансформация Азербайджана представляет собой холодно рассчитанную макроэкономическую стратегию, направленную на максимизацию фискальной ценности природных ресурсов и укрепление геополитической устойчивости страны.

Чтобы оценить стратегическую логику этого перехода, необходимо рассмотреть скрытые альтернативные издержки внутренней энергосистемы Азербайджана. Исторически страна практически полностью полагалась на сжигание собственного природного газа на тепловых электростанциях для покрытия внутреннего спроса на электроэнергию. Хотя это обеспечивало стабильное энергоснабжение, фактически это означало, что миллиарды кубометров экспортно ценного газа потреблялись внутри страны вместо продажи по более высоким мировым ценам. Быстрое введение сотен мегаватт солнечной и ветровой генерации в национальную сеть в ближайшие 24 месяца позволит Баку осуществить масштабную замену источников энергии. Каждый мегаватт-час, произведенный новой солнечной станцией мощностью 445 мегаватт или ветропарком на 250 мегаватт, - это мегаватт-час, не требующий сжигания газа. Сэкономленный таким образом газ может быть перенаправлен на экспорт по прибыльным международным маршрутам, в частности через Южный газовый коридор, снабжающий энергией испытывающий дефицит Европейский союз. По сути, Азербайджан использует бесплатную солнечную и ветровую энергию для обеспечения внутреннего спроса, чтобы продавать ограниченные углеводороды на внешних рынках по максимальной цене. Это не отказ от нефтегазового сектора, а его более эффективная оптимизация.

Помимо прямой финансовой выгоды от перенаправления газа, такая диверсификация принципиально меняет геополитическое положение Азербайджана в евразийской энергетической системе. Глобальный энергетический рынок переживает структурный сдвиг: крупные экономические блоки, включая Европейский союз, вводят механизмы углеродного регулирования на границах и требуют более экологичных цепочек поставок. Создавая специализированные "зеленые энергетические коридоры" - включая амбициозный проект подводного кабеля через Черное море для прямого соединения Южного Кавказа с Румынией и Венгрией - Азербайджан закрепляет за собой роль ключевого энергетического партнера Европы в постуглеродную эпоху. Страна фактически трансформирует свою идентичность из регионального поставщика нефти и газа в универсального, диверсифицированного энергетического игрока. Реализация локальных проектов, таких как солнечная станция Shams-1 мощностью 25 мегаватт, построенная Azerbaijan Green Energy Company с участием внутренних инвесторов, также подтверждает формирование самодостаточной экосистемы технологических компетенций и инженерного потенциала, снижая долгосрочную зависимость от иностранных сервисных компаний нефтегазовой отрасли.

Кроме того, внутренние социально-экономические последствия этой зеленой политики являются значительными, особенно в контексте регионального развития и городской устойчивости. Внедрение концепции зоны консолидации зеленой энергетики в Нахчыване, которую планируется завершить к концу текущего года, становится экспериментальной площадкой для общенациональной декарбонизации. Акцент на строительном секторе, энергоэффективности и установке солнечных панелей на крышах способствует децентрализации генерации энергии. Это снижает уязвимость централизованной энергосистемы и защищает население от глобальной волатильности цен на энергоресурсы. В сочетании с заявленными целями декарбонизации транспортного сектора через развитие электрической мобильности эти меры значительно улучшают качество воздуха в крупных городах. Такое экологическое улучшение приносит прямые общественные выгоды, снижая долгосрочные расходы на здравоохранение, связанные с респираторными заболеваниями в промышленных зонах.

Геополитический вес этой трансформации усиливается благодаря масштабному проекту Азербайджана по экспорту 3-4 гигаватт возобновляемой энергии в Европу к 2030 году. Реализуемый в рамках стратегического партнерства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии проект предусматривает прокладку самого протяженного в мире подводного силового кабеля по дну Черного моря, дополненного синхронизированным наземным транзитным коридором через Турцию. Направляя такие объемы "зеленой" электроэнергии напрямую в европейскую энергосистему, Баку не просто диверсифицирует экспорт, но и физически встраивается в долгосрочную архитектуру энергетической безопасности ЕС. Этот многогигаваттный коридор фактически превращает Южный Кавказ в важнейший "мост" чистой энергии, обеспечивая Азербайджану устойчивую роль ключевого партнера Европы даже в условиях поэтапного отказа от ископаемого топлива.

В конечном итоге ускоренное движение Азербайджана к 2027 году, подкрепленное масштабным экспортным зеленым коридором в Европу к 2030 году, демонстрирует, что экономические амбиции и экологическая политика не являются взаимоисключающими. Активно развивая солнечную и ветровую энергетику и одновременно создавая транснациональные маршруты поставок электроэнергии через Черное море и Турцию, Баку реализует стратегию экономического государственного управления: снижает внутренние выбросы углерода, формирует устойчивую "зеленую" экспортную модель будущего, модернизирует региональную инфраструктуру и высвобождает значительные объемы природного газа для более прибыльного экспорта. Это модель, демонстрирующая, как традиционное нефтегазовое государство может грамотно использовать глобальный энергетический переход для укрепления долгосрочного экономического роста и геополитической значимости.