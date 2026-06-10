https://news.day.az/society/1840568.html В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов В связи с нерабочими днями, приуроченными к 15 июня - Дню национального спасения и 26 июня - Дню Вооруженных сил, пригородные поезда по направлениям Баку-Пираллахы-Сумгайыт-Баку и Баку-Хырдалан-Баку будут курсировать по графику выходных дней.
В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов
В связи с нерабочими днями, приуроченными к 15 июня - Дню национального спасения и 26 июня - Дню Вооруженных сил, пригородные поезда по направлениям Баку-Пираллахы-Сумгайыт-Баку и Баку-Хырдалан-Баку будут курсировать по графику выходных дней.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, с актуальным расписанием на эти дни пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте компании, а также в приложении "ADY Mobile".
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