В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов

В связи с нерабочими днями, приуроченными к 15 июня - Дню национального спасения и 26 июня - Дню Вооруженных сил, пригородные поезда по направлениям Баку-Пираллахы-Сумгайыт-Баку и Баку-Хырдалан-Баку будут курсировать по графику выходных дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, с актуальным расписанием на эти дни пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте компании, а также в приложении "ADY Mobile".