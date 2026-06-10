В Азербайджане дополнительные доходы направляются на увеличение резервов

Модель, которая приносила успех Азербайджану на протяжении последних десятилетий, заключается в том, что мы направляли дополнительные доходы преимущественно в резервы. Эти резервы - резервы Нефтяного фонда и Центрального банка - и механизмы защиты от шоков, в свою очередь, служат обеспечению макроэкономической и макрофискальной стабильности.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

Отметив, что очень хорошим примером этого являются освобожденные от оккупации территории, он сказал: "Для государственного бюджета они представляют собой совершенно новое и большое по объему направление инвестиций и расходов. Однако с экономической точки зрения мы рассматриваем их не как расход, а именно как инвестицию. Потому что в долгосрочной перспективе эта инвестиция будет служить возвращению наших граждан, восстановлению экономической активности и восстановлению территорий".