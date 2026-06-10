Министр спрогнозировал конец эпохи учебников

Примерно через три года учебники полностью утратят свою значимость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации исследовательского отчета "Правовое сознание подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право", подготовленных Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

По его словам, искусственный интеллект уже сейчас способен преподносить материалы лучше, чем их авторы.

"Я даже считаю, что в некоторых вопросах он представляет материал лучше, чем исследования Института языкознания. Но это не означает, что в будущем отпадет необходимость в ученых-лингвистах", - отметил министр.