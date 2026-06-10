В Азербайджане достигнут значительный прогресс в борьбе с "теневой экономикой".

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал в интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

"Вы, вероятно, помните, мы уделяли большое внимание вопросам теневой занятости граждан, работающих без трудового договора и не охваченных системой социальной защиты. Это важный вопрос с точки зрения как обеспечения прав граждан при достижении ими пенсионного возраста, так и организации государством их социальной защиты.

Пожалуй, самым результативным проектом в этом направлении стал механизм освобождения от подоходного налога физических лиц, работающих в ненефтегазовом и негосударственном секторах, который действовал в течение семи лет - с 2019 по 2025 год включительно. Результаты превзошли ожидания", - подчеркнул министр.