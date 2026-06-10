Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.

По его словам, Каспийское море является для Азербайджана средством торговли и соединяет нашу страну с Центральной Азией.

Хикмет Гаджиев напомнил, что в прошлом году Азербайджан по единогласной поддержке и решению стран региона был принят в качестве полноправного члена в Консультативную встречу Центральной Азии.

"Я метафорически называю это C5+1. Центральную Азию и Азербайджан разделяют исторические, культурные, языковые ценности и нормы. Азербайджан также является стратегическим союзником Казахстана, Узбекистана и других стран региона. Организация тюркских государств предоставляет этому формату еще одну рамочную основу. Благодаря молодой демографии, стратегическим энергетическим и важным минеральным ресурсам, сильной экономике тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте", - добавил он.