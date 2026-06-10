Рашад Гасанов анонсировал ограничения для цифровых платформ в целях защиты детей

Бесконечная прокрутка и таргетированная реклама будут ограничены для детей.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов в ходе общественных обсуждений законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках и ряд других законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, результаты опроса 1100 респондентов, проведенного Центром социальных исследований в декабре прошлого года, выявили, что в 64 процентах семей несовершеннолетние пользуются социальными сетями, при этом каждый пятый ребенок проводит в них более пяти часов в день. Среди наиболее популярных платформ - YouTube, WhatsApp и TikTok.

Заместитель министра отметил, что 43 процента опрошенных родителей заявили, что не могут полностью контролировать использование социальных сетей своими детьми. В качестве основных рисков были названы психологические проблемы, зависимость, потеря времени и ухудшение зрения.

Р. Гасанов подчеркнул, что согласно законопроекту создание аккаунтов в социальных сетях для детей младше 16 лет без подтверждения возраста будет невозможно. Для пользователей в возрасте от 16 до 18 лет будет действовать модель контролируемого использования на основе согласия родителей. В этом случае платформы будут обязаны предоставлять панель родительского контроля и соответствующие инструменты безопасности.

"Проект также предусматривает ограничение манипулятивных методов дизайна, таких как бесконечная прокрутка и автоматическое воспроизведение видеороликов, способных вызывать зависимость у детей. Кроме того, по умолчанию будет применяться режим повышенной конфиденциальности, ограничен открытый доступ к данным геолокации, а показ таргетированной рекламы будет запрещен. В случае выявления вредоносного контента социальные сети будут обязаны удалить его в течение 24 часов. Также будет запрещено хранение или коммерческое использование данных, собранных для определения возраста пользователей.

При подготовке законопроекта был изучен опыт ряда стран, включая Австралию, Францию и Великобританию. Были учтены моменты, выявленные, в частности, на примере Австралии: попытки подростков обходить ограничения различными способами и недостаточная готовность платформ к новым требованиям. Поэтому в Азербайджане планируется более тщательно проработать переходный период и механизмы внедрения новых правил", - сказал он.