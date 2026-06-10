Тела азербайджанцев, погибших в Азовском море, доставлены на Родину

Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовые суда в Азовском море, 10 июня были доставлены на Родину.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате этой трагедии", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря два грузовых судна "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В состав экипажей этих двух судов входили 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли.

Ранее стало известно, что получившие ранения в Азовском море азербайджанцы выписаны из больницы.