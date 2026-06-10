Есть ли у США оружие для торговой войны?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На сайте Baku Network опубликована статья о возможной торговой войне между США и Китаем.

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Мировая торговля больше не живет в эпохе наивной глобализации. Старая догма, согласно которой свободный рынок сам расставит все по местам, а взаимная экономическая зависимость автоматически снизит риск конфликта, окончательно ушла в архив. На ее месте появилась новая реальность - геоэкономическая война, где тарифы, экспортный контроль, субсидии, санкции, валютная инфраструктура, технологические лицензии и логистические коридоры стали такими же инструментами давления, как авианосные группы, ракеты средней дальности и системы радиоэлектронной борьбы.

Главный вопрос сегодня звучит предельно жестко: есть ли у США настоящий арсенал для победы в торговой войне, или Вашингтон лишь размахивает оружием, которое уже не гарантирует стратегического превосходства?

Ответ не так прост, как хотелось бы американским стратегам. У США по-прежнему есть колоссальные рычаги: долларовая система, финансовые санкции, контроль над частью передовых полупроводниковых технологий, мощнейший потребительский рынок, влияние на союзников, способность блокировать доступ к критическим технологиям. Но у Китая есть другое оружие - промышленная масса, производственная глубина, государственная дисциплина, контроль над редкоземельными цепочками, огромный экспортный аппарат и способность терпеть издержки дольше, чем демократические правительства Запада.

По официальным данным USTR, товарооборот США с Китаем в 2025 году составил около 414,7 млрд долларов: американский экспорт в Китай - 106,3 млрд долларов, импорт из Китая - 308,4 млрд долларов, а дефицит США в торговле товарами с КНР - 202,1 млрд долларов. Это меньше, чем годом ранее, но сама структура зависимости не исчезла - она лишь стала более дорогой и более политизированной.

Свободная торговля умерла. На ее месте - экономика фронта

Когда Вашингтон окончательно разочаровался в свободной торговле - вопрос историков. Одни укажут на провал Дохийского раунда ВТО, другие - на 2016 год, когда и республиканцы, и демократы отвернулись от Транстихоокеанского партнерства. Но к 2026 году спор уже не имеет практического значения. США больше не защищают глобализацию в прежнем виде. Они пытаются перестроить ее под логику национальной безопасности.

Сегодня торговая политика США все меньше похожа на экономический регламент и все больше - на план мобилизационной обороны. В американском словаре вместо "эффективности" появились "устойчивость цепочек поставок", "стратегическая автономия", "дружественный аутсорсинг", "технологический суверенитет", "критическая инфраструктура", "асимметрический ущерб" и "экономическое сдерживание".

Это не риторика университетских семинаров. Это язык штаба.

Если раньше торговые барьеры считались признаком слабости, теперь они подаются как элемент оборонного периметра. Если раньше субсидии называли искажением рынка, теперь их называют промышленной политикой. Если раньше экспортные ограничения воспринимались как исключение, теперь они стали постоянным инструментом технологической войны.

Китай в этой системе рассматривается не просто как конкурент. Он воспринимается как государство-платформа, объединившее промышленное производство, партийное управление, кредитную машину, экспортную экспансию, цифровой контроль и геополитическое планирование.

Именно здесь начинается главный нерв конфликта: США пытаются вести торговую войну против страны, которая десятилетиями строила экономику как стратегический тыл.

Китайская фабрика как стратегическая армия

Китайская модель опасна для США не только масштабом экспорта. Опасность глубже. Пекин создал систему, в которой государство может годами поддерживать отрасли с низкой рентабельностью, компенсировать убытки через госбанки, направлять инвестиции в нужные сектора, удерживать занятость, демпинговать на внешних рынках и одновременно наращивать технологическую компетенцию.

Это не классический капитализм и не советская командная экономика. Это гибридная модель промышленного национализма, где конкуренция внутри страны может быть предельно жесткой, но стратегическое направление задает государство.

Именно поэтому китайские электромобили, солнечные панели, аккумуляторы, промышленные дроны, телекоммуникационное оборудование и редкоземельные магниты стали не просто товарами. Они превратились в элементы влияния. Китай экспортирует не только продукцию - он экспортирует зависимость.

В 2025 году, несмотря на тарифную войну, Китай зафиксировал рекордный торговый профицит почти 1,19 трлн долларов. Это важнейший показатель: американские тарифы ударили по двусторонней торговле, но не сломали китайскую экспортную машину. Она перенаправила потоки, усилила позиции на других рынках и сохранила глобальный профицит.

Более того, свежие оценки по маю 2026 года показывают, что китайский экспорт продолжает расти высокими темпами - в том числе благодаря спросу на полупроводники, AI-компоненты и предварительным заказам на фоне глобальной нестабильности. Это означает, что Китай не только выдерживает давление, но и приспосабливается к нему быстрее, чем ожидали многие в Вашингтоне.

Тарифы: артиллерия большого калибра, которая бьет и по своим

Тарифы - самый видимый инструмент торговой войны. Они удобны политически: их легко объявить, легко объяснить избирателю и легко представить как наказание иностранного конкурента. Но в экономике тариф похож на артиллерию: он может разрушить позицию противника, но при плохой наводке накрывает собственные коммуникации.

Американская практика последних лет это подтвердила. Тарифы сокращают импорт из Китая, но не автоматически возвращают производство в США. Компании часто переносят сборку не в Огайо или Мичиган, а во Вьетнам, Мексику, Индию, Малайзию или другие юрисдикции. Возникает не решоринг, а маршрутизация рисков.

Да, статистически импорт из Китая в США резко сократился. По данным, опубликованным в 2026 году, в первом квартале 2026 года американский импорт из Китая снизился более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Но это не означает промышленного возрождения США. Это означает, что цепочки поставок стали дороже, сложнее и менее прозрачны.

Именно здесь скрыта слабость тарифной стратегии. Если страна вводит пошлины, но не имеет достаточной промышленной базы, подготовленной рабочей силы, дешевой энергии, инфраструктуры, портов, станочного парка и инвестиционного горизонта, тариф превращается в налог на собственных потребителей.

Tax Foundation оценила, что фактическая средняя эффективная тарифная ставка США в 2025 году выросла до 7,7 процента против 2,4 процента ранее. Yale Budget Lab указывала, что расчетная ставка по действующей политике в 2025 году резко колебалась и в отдельный момент доходила до 28 процентов. Это уже не точечная защита рынка - это системный протекционистский режим.

Но протекционизм без промышленной мобилизации - это не стратегия победы. Это дорогостоящая пауза.

Редкоземельный капкан: где Китай держит Америку за горло

Главная уязвимость США в торговой войне - не футболки, игрушки и бытовая электроника. Настоящая уязвимость - критические материалы.

Редкоземельные элементы нужны для электромобилей, ветряных турбин, промышленных двигателей, систем наведения, радаров, истребителей, ракет, беспилотников, спутников, дата-центров и высокоточной электроники. Без них современная экономика теряет нервную систему, а современная армия - значительную часть технологического превосходства.

Китай десятилетиями строил доминирование в этой сфере. По данным USGS, Китай был ключевым источником редкоземельных соединений и металлов для США, занимая около 70 процентов в структуре импорта за 2020-2023 годы. В 2025 году Китай также оставался крупнейшим производителем редкоземельной добычи в мире.

Еще важнее не добыча, а переработка и магниты. Именно там формируется стратегический контроль. По оценке EY с опорой на данные USGS, Китай контролирует около 94 процентов производства спеченных постоянных магнитов, используемых в автомобилях, ветроэнергетике, промышленных моторах, дата-центрах и оборонных системах.

В апреле 2025 года Китай ввел экспортный контроль на семь тяжелых редкоземельных элементов, а также на связанные соединения, металлы и магниты. Для экспортеров были введены лицензии и требования по раскрытию конечных пользователей. Это был не просто торговый ответ. Это был демонстрационный удар по американской оборонно-промышленной и технологической базе.

Позднее США и Китай договорились о частичном восстановлении поставок, но сам факт был зафиксирован: Пекин показал, что способен нажать на нерв, где американская экономика и американская военная машина испытывают реальную боль.

Это и есть классическая точка удушения - chokepoint. Не обязательно владеть всем рынком. Достаточно контролировать узкое место, без которого вся система начинает задыхаться.

Полупроводниковая война: американский козырь, который быстро изнашивается

У США есть свой критический рычаг - полупроводники. Не все чипы производятся в Америке, но американские компании и союзники контролируют значительную часть архитектуры, проектирования, программного обеспечения, оборудования и технологических стандартов. В этой сфере Вашингтон действительно может наносить Китаю болезненные удары.

По данным Semiconductor Industry Association, США сохраняли около 50,4 процента глобальной доли в продажах полупроводников, а экспорт американских полупроводников в 2024 году составил около 57 млрд долларов. Это огромный рычаг, особенно в сочетании с контролем над EDA-софтом, литографическим оборудованием союзников и доступом к передовым AI-чипам.

С 2022 года США последовательно ужесточали экспортный контроль против Китая в сфере передовых вычислений и полупроводников. Ограничения расширялись в 2023, 2024 и 2025 годах, включая новые списки китайских компаний и ограничения на чувствительные технологии.

Но у этого оружия есть проблема: оно не является абсолютным. Во-первых, Китай ищет обходные маршруты через третьи страны. Во-вторых, ограничения стимулируют Пекин ускорять собственные разработки. В-третьих, американские компании теряют часть выручки на крупнейшем технологическом рынке мира, что может ослаблять их инвестиции в НИОКР.

Исследование, опубликованное в мае 2026 года, прямо указывает на парадокс экспортного контроля: он может замедлить Китай, но одновременно подталкивает его к технологической самодостаточности, развитию национальной цепочки поставок и обходным схемам.

Показательно и другое: даже после ограничений китайские структуры, связанные с военной сферой, продолжали искать доступ к продвинутым чипам Nvidia через закупочные каналы, посредников и третьи страны. Это показывает, что экспортный контроль работает не как бетонная стена, а как минное поле: оно опасно, но его можно обходить, если цена достаточно высока.

Корабли, порты и тоннаж: забытый фронт торговой войны

Торговая война - это не только тарифы и чипы. Это еще и суда, верфи, контейнеры, порты, страховка, фрахт, терминалы, логистические узлы и морская инфраструктура.

Здесь американская картина выглядит тревожно. По оценке CSIS, в 2024 году Китай занимал более 53 процентов мирового рынка коммерческого судостроения, тогда как доля США составляла около 0,1 процента. Более того, один китайский гигант - China State Shipbuilding Corporation - построил в 2024 году больше коммерческих судов по тоннажу, чем вся американская судостроительная промышленность построила со времен окончания Второй мировой войны.

Это не статистическая экзотика. Это стратегическая проблема.

Страна, которая хочет вести длительную торговую войну, должна контролировать не только правила торговли, но и физическую инфраструктуру торговли. Китай строит суда, управляет портовыми активами, расширяет логистическое присутствие, финансирует инфраструктуру и интегрирует коммерческое судостроение с военно-морским потенциалом. США же сохраняют колоссальный военно-морской флот, но их коммерческая судостроительная база деградировала.

Иными словами, Америка сильна в ударных авианосных группах, но слаба в промышленном тыле морской торговли. Китай слабее в глобальной военной проекции, но гораздо сильнее в производственной массе, которая питает логистику XXI века.

Это принципиальное отличие. В торговой войне побеждает не тот, кто громче объявляет санкции. Побеждает тот, кто может долго держать фронт поставок.

Доллар - ядерное оружие США. Но им нельзя стрелять слишком часто

Самое мощное оружие США - долларовая система. Доступ к доллару, американским банкам, клирингу, рынкам капитала и санкционной инфраструктуре остается одним из главных рычагов мировой власти.

Доллар - это не просто валюта. Это операционная система глобальной экономики. Через нее проходят расчеты, резервы, долговые инструменты, сырьевые контракты, страхование, финансирование торговли и инвестиционные потоки.

Но у этого оружия есть ограничение: чем чаще его используют как дубинку, тем сильнее другие игроки ищут альтернативы. Полностью заменить доллар пока невозможно, но процесс диверсификации идет.

По данным, приведенным IISS в январе 2026 года, доллар оставался основой мировой финансовой системы, занимая около 56 процентов глобальных валютных резервов и участвуя примерно в 89 процентах валютных операций. Это все еще доминирование, но уже не безусловная монополия.

Европейский центральный банк в 2026 году также указывал, что евро пока не смог резко увеличить свою глобальную роль, несмотря на нестабильность американской политики. Доля евро в валютных резервах составляла около 20,2 процента, тогда как доллар сохранял около 57 процентов. Это означает, что альтернативы США пока не готовы, но стимул к их созданию усиливается.

Главный риск для Вашингтона заключается в том, что долларовое оружие эффективно именно потому, что мир вынужден им пользоваться. Если слишком часто превращать инфраструктуру в инструмент наказания, конкуренты начинают строить обходные каналы - в юанях, золоте, цифровых расчетах, региональных платежных системах и бартерных схемах.

Ядерное оружие страшно, пока его не применяют каждый день.

Промышленная политика: США пытаются скопировать Китай, но без китайской дисциплины

Американские стратеги все чаще признают: одних тарифов мало. Нужна промышленная политика - субсидии, налоговые льготы, гарантии, госзакупки, стратегические резервы, поддержка критических отраслей, обучение кадров, защита инфраструктуры и долгосрочное планирование.

Проблема в том, что США пытаются использовать инструменты промышленной мобилизации внутри политической системы, которая плохо переносит долгие, дорогие и не сразу прибыльные проекты.

Китай может поддерживать убыточные предприятия годами, если они нужны стратегически. Американская администрация после одного провального проекта получает расследования, медийный скандал и обвинения в растрате денег налогоплательщиков. Китай может заставить банки кредитовать приоритетную отрасль. США должны убеждать Конгресс, инвесторов, штаты, профсоюзы, корпорации и избирателей.

Это не означает, что демократическая система слабее по определению. Но она медленнее в мобилизации и более чувствительна к цене ошибки.

CHIPS Act, IRA и новые тарифные меры показывают, что США уже идут к промышленному национализму. Но промышленная политика требует не лозунга, а производственной экосистемы. Нельзя построить фабрику чипов без инженеров, химикатов, воды, оборудования, подрядчиков, энергообеспечения, логистики и рынка сбыта. Нельзя за два года восстановить то, что выносилось за рубеж десятилетиями.

Торговая война без союзников - стратегическая ловушка

Еще одна проблема Вашингтона - союзники. США могут нанести Китаю реальный ущерб только в координации с ЕС, Японией, Южной Кореей, Тайванем, Нидерландами, Австралией, Канадой и другими партнерами. Особенно в полупроводниках, оборудовании, редкоземельных альтернативах, морской безопасности и финансовом контроле.

Но союзники не хотят быть просто вспомогательными частями американской экономической армии. Они имеют собственные интересы, рынки, зависимости и политические ограничения.

Европа опасается китайского демпинга, но также боится потери доступа к китайскому рынку. Южная Корея и Япония завязаны на китайские цепочки поставок. Германия долгое время строила экспортную модель с учетом Китая. Страны Юго-Восточной Азии хотят инвестиций, но не хотят выбирать лагерь окончательно.

Поэтому американская стратегия сталкивается с классической проблемой коалиционной войны: чем больше участников, тем сложнее дисциплина.

Роберт Лайтхайзер и другие сторонники новой торговой архитектуры предлагают блоковую систему: страны с "сбалансированной" торговлей получают льготный режим, нарушители - повышенные тарифы. В теории это выглядит логично. На практике возникает вопрос: кто будет арбитром? США? ВТО? Новый клуб? И почему Китай, ЕС или Индия должны принять правила, написанные под американскую модель?

Старый ВТО-центричный порядок не справляется. Но новый порядок пока не создан.

Главная ошибка США - путать удар с победой

Вашингтон умеет наносить удары. Он может ввести тарифы, заблокировать компанию, запретить поставки чипов, заморозить активы, ограничить доступ к доллару, надавить на союзников, открыть расследование по Section 301, закрыть рынок для отдельных категорий товаров.

Но торговая война - это не серия ударов. Это кампания на истощение.

Здесь возникает главный вопрос: готово ли американское общество платить цену длительного экономического противостояния? Готовы ли потребители к более дорогим товарам? Готов ли бизнес к потере китайского рынка? Готовы ли политики объяснять избирателям, что промышленное восстановление займет годы и потребует расходов? Готовы ли США терпеть ответные меры Китая по редкоземельным металлам, сельскому хозяйству, авиастроению, автопрому, логистике и финансовым активам?

Китайская система построена на способности поглощать боль централизованно. Американская система вынуждена каждый раз превращать боль в политический спор.

Именно поэтому тарифная война Трампа одновременно демонстрирует силу и уязвимость США. Сила - в способности быстро менять правила игры. Уязвимость - в том, что каждое действие бьет по внутренней инфляции, бизнесу, фондовому рынку, фермерам, потребителям и союзникам.

Что это означает для Азербайджана

Для Азербайджана эта торговая война не является далеким спором двух сверхдержав. Она меняет всю геоэкономическую карту.

Во-первых, растет значение Среднего коридора. Чем сильнее конфликт между США и Китаем, чем выше риски морских маршрутов и санкционных режимов, тем важнее сухопутные транспортные артерии между Азией и Европой. Азербайджан, находящийся на стыке Каспия, Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Европы, получает стратегическое окно возможностей.

Во-вторых, энергетика снова становится элементом безопасности. В мире, где цепочки поставок политизируются, надежный поставщик нефти, газа, электроэнергии и потенциально "зеленой" энергии получает дополнительный вес. Азербайджан должен рассматривать энергетическую дипломатию не только как экспорт доходов, но и как инструмент внешнеполитического позиционирования.

В-третьих, критические минералы, логистика, цифровая инфраструктура, дата-центры, порты, железные дороги и промышленная кооперация становятся частью национальной безопасности. Малые и средние государства уже не могут позволить себе роскошь мыслить категориями "экономика отдельно, безопасность отдельно". Такой роскоши больше нет.

В-четвертых, Азербайджану важно не становиться заложником одной цепочки. В эпоху торговых войн выиграют те, кто строит многовекторную инфраструктуру: Восток - Запад, Север - Юг, Каспий - Черное море, Центральная Азия - Турция - Европа.

Итог: оружие у США есть. Но победа не гарантирована

У США есть оружие для торговой войны. Более того, у них есть несколько видов оружия стратегического класса: доллар, технологии, финансовая инфраструктура, рынок, союзники, санкционная машина, правовая экстерриториальность и контроль над частью критических технологических узлов.

Но у США нет гарантии победы.

Потому что Китай обладает тем, что трудно быстро купить или восстановить: промышленной глубиной, экспортной дисциплиной, контролем над критическими материалами, масштабом производства, государственным терпением и способностью превращать экономическое давление в стимул для собственной технологической мобилизации.

Вашингтон может выиграть отдельные сражения - по чипам, по тарифам, по санкциям, по отдельным компаниям. Но война за новую структуру мировой экономики будет долгой. И в ней победит не тот, кто громче объявит тарифы, а тот, кто сумеет построить устойчивую промышленную, технологическую, финансовую и логистическую систему.

США вошли в торговую войну с мощным арсеналом. Но часть этого арсенала опасна для самого стрелка. Тарифы повышают цены. Экспортный контроль стимулирует китайскую автономию. Санкции ускоряют поиск альтернатив доллару. Давление на союзников вызывает усталость. Промышленная политика требует времени, которого политический цикл часто не дает.

Поэтому главный вопрос звучит уже не так: "Есть ли у США оружие для торговой войны?"

Оружие есть.

Вопрос в другом: хватит ли у США промышленного тыла, политической воли и стратегического терпения, чтобы не просто выстрелить - а выдержать всю кампанию до конца.