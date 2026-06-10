В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых страданиях клана Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

Не успело семейство Роберта Седраковича переварить очередное громкое "спасибо, не надо" от благодарного электората, как на них обрушилась новая "трагедия". На этот раз под удар попала главная звезда семьи - невестка Сирушо.

Певица, инфлюенсер, ювелирный магнат и ходячая витрина армянского люкса устроила в соцсетях настоящий плач Ярославны. Повод более чем весомый: от неё потребовали убрать крупный крест с витрины премиального бутика Pregomesh в самом центре Еревана. В противном случае - штраф.

Правда, заламывать руки пока рано. Бутик, возведённый на "честно нажитые" миллионы, стоит нетронутым. Так что Сирушо отделалась лёгким испугом. Полноценная конфискация "нажитого невероятными усилиями" имущества, судя по всему, ещё подождёт до следующего политического сезона.

А пока можно спокойно продолжать нести тяжёлый люкс и "высокую культуру" в благодарные народные массы.