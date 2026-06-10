Мужчина съел килограмм меда за минуту ради рекорда

В Германии мужчина съел килограмм меда за рекордное время, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Андре Ортольф, известный своими экстремальными экспериментами с едой и напитками, установил новый мировой рекорд, съев 1,2 кг меда за 60 секунд. Мероприятие прошло в баварском городе Аугсбург, и Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала достижение.

Чтобы поглотить более килограмма густого продукта всего за минуту, потребовались невероятная скорость и выдержка. Этот титул пополнил коллекцию Ортольфа, который давно известен своими успехами в скоростном поедании и скоростном употреблении алкоголя. За годы карьеры он неоднократно участвовал в необычных кулинарных соревнованиях и зарекомендовал себя как один из самых неординарных рекордсменов в этой нише.

Как отмечают организаторы, попытка потребовала от участника предельной концентрации и физической подготовки, чтобы справиться с большим объёмом сладкого продукта за минимальное время.