В Пакистане разбился военный вертолет

Вертолёт Ми-17 пакистанской армии потерпел крушение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Geo TV, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая при взлёте.

Сообщается, что все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

По факту катастрофы проводится расследование.