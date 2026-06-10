https://news.day.az/world/1840599.html В Пакистане разбился военный вертолет - ВИДЕО Вертолёт Ми-17 пакистанской армии потерпел крушение. Как передает Day.Az со ссылкой на Geo TV, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая при взлёте. Сообщается, что все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. По факту катастрофы проводится расследование.
В Пакистане разбился военный вертолет - ВИДЕО
Вертолёт Ми-17 пакистанской армии потерпел крушение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Geo TV, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая при взлёте.
Сообщается, что все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.
По факту катастрофы проводится расследование.
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