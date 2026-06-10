https://news.day.az/society/1840601.html В Баку вспыхнул пожар на объекте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.
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В Баку вспыхнул пожар на объекте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку, потушен.
Как передает Day.Az, в результате пожара никто не пострадал.
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19:15
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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