В Баку вспыхнул пожар на объекте

Пожар на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку, потушен.

Как передает Day.Az, в результате пожара никто не пострадал.

--------

19:15

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.