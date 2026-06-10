Раскрыты новые детали переговоров Ирана и США

Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа усилить атаки. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Переговоры все еще продолжаются", - приводит телеканал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника Fox News, США ответили на атаку на вертолет Apache и продолжат оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы добиться мирной сделки.

Ранее мы сообщали, что США ночью ударили по 20 объектам в Иране.