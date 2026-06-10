Мир в регионе создал новые возможности для внешней политики Азербайджана

Азербайджан работает над Средним коридором с момента обретения независимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.

По его словам, после урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и установления мира в регионе во внешней политике Азербайджана появились новые измерения, новые возможности, и она расширилась в направлении новых географических пространств.

"Азербайджан - страна Южного Кавказа. В то же время, мы принадлежим к семье Центральной Азии и региону Каспийского моря. Азербайджан имеет идентичности, связанные с Европой и Ближним Востоком. Все эти ценности не противоречат друг другу, а сочетаются между собой. После урегулирования конфликта с Арменией Азербайджан перешел к концепции "средней силы". Для нас концепция "средней силы" измеряется не только размерами, экономикой и населением. Это - сеть партнерств стран", - добавил он.