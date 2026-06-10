Поствыборный балаган в Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Балаган вокруг прошедших 7 июня в Армении парламентских выборов продолжается.

В то время, как партия Никола Пашиняна празднует победу и принимает поздравления, оппозиция ищет пути оспорить результаты голосования. Пока не очень громко, чего-то ожидая. Появляются сообщения о намерении блока Карапетяна отказаться от мандатов.

Ситуация для оппозиции непростая. Запад в лице США и Евросоюза признал итоги выборов, а значит, можно сказать, что признал почти весь мир. Даже Россия не заявила о непризнании, а на вопрос журналистов, когда Москва поздравит Пашиняна, было заявлено, что она ждет "окончательных официальных результатов", потому что там было "много непонятных моментов". Окончательные итоги станут известны 14 июня, и все стороны замерли в ожидании взрыва.

Какую позицию занимает общественное мнение, тоже не очень ясно. Совсем запутывают ситуацию разнообразные конторы, объявляющие себя социологическими центрами. Накануне некий центр САЕАС "Фокус" провел телефонный опрос среди 910 ереванцев и установил, что большая часть из них (58 процентов) недовольны оглашенными результатами. Около четверти опрошенных заявили, что присоединятся к акциям протеста оппозиции. 37 процентов еще думают, а 30 участвовать не будут.

Примечательно, что в армянских СМИ в конце мая указывалось на связь "Фокуса" с Самвелом Карапетяном. Согласно публикациям, так называемый Свободный альянс евроазиатских социологов "Фокус" не имеет официального сайта, адреса или телефона, а вся его деятельность координируется через Телеграм-канал. Одним словом - самозванцы. И особо обращается внимание на то, что данные "Фокуса" мгновенно подхватываются пророссийскими медиа в Армении и сеткой пропагандистских Телеграм-каналов.

Но и другая сторона не отстает. В конце мая в европейских СМИ были опубликованы результаты соцопроса, проведенного грузинской исследовательской компанией Breavis по заказу Международного института республиканцев. Указывалось, что 65 процентов из 1 551 респондента ответили, что будут голосовать за "Гражданский договор". После появления этих данных Breavis опровергла опубликованные цифры, заявив, что в ее опросе за партию Пашиняна отдано только 32 процента голосов, а не 65. Начали разбираться, и в результате все еще больше запуталось.

Кто следил за происходящим в Армении в преддверии выборов, помнят, сколько цифр, якобы говорящих о рейтингах той или иной стороны, забрасывалось в соцсети и СМИ. Итоги соцопросов, источники которых порой даже не назывались, публиковались неустанно. Как грибы после дождя расплодились исследовательские центры, проводящие опросы в пользу конкретных кандидатов. По оплаченному заказу, разумеется.

Например, в Ереване существует центр "Эмпирика", принадлежащий преподавателю социологии ЕГУ. Этот центр не публикует исследования в открытом доступе, а передает их заказчикам. Как бы снимает этим с себя ответственность за распространение лжи. По заказу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна профессор ЕГУ провел (если действительно провел, а не просто нарисовал цифры) опрос на предмет того, кому армяне отдадут голоса - Карапетяну или Пашиняну. Заказ был выполнен, и Карапетян, разумеется, обошел Пашиняна.

В той же логике действовала и правящая сила. Бедные армянские избиратели - их совсем запутали.

А самое забавное - это то, как реагировали на происходящее внешние акторы. Поддерживающий Пашиняна Евросоюз и опекающая Карапетяна Россия проявляли такую информационную активность, как будто выборы проходили в их собственных странах. Причем, медиа двух полюсов следили друг за другом и старались опровергать публикуемые факты даже раньше, чем их замечали в самой Армении.

В целом реакция внешних игроков была ожидаема. Группа поддержки Карапетяна (остальные кандидаты не в счет, это планктон) упорно видела то, чего нет. А группа поддержки Пашиняна старалась не видеть то, что имело место. Опекуны "Сильной Армении" приписывали своему любимцу невероятные рейтинги, которые должны были заставить Пашиняна снять свою кандидатуру, посыпать голову пеплом и удалиться в пустыню, В свою очередь западные "технологи", не скрывая намерений, откровенно проводили агитацию в пользу "Гражданского договора", так же допуская подтасовки.

К последним вопросов больше, потому что западные структуры позиционируют себя большими поборниками демократии и в случае с Азербайджаном, например, занимают всегда критическую позицию. Видят то, чего на самом деле нет, но им очень хочется, чтобы это было. В Армении же все наоборот.

Хотя имевшие место нарушения не являются критическими и на результаты выборов повлиять не могут, тем не менее, нарушений было достаточно, и ни разу не обмолвившись о них, Запад в очередной раз демонстрирует двойные стандарты.

Нарушения зафиксированы, по официальным данным, примерно на 800, то есть почти в трети избирательных участков. Генеральная прокуратура получила более 400 жалоб, по которым возбуждено 186 уголовных дел, 12 человек арестованы, через Антикоррупционный комитет возбуждено 115 уголовных дел, 214 человек задержаны, 91 человек арестован. Согласно сообщениям армянских СМИ, большинство нарушений были связаны с нарушениями тайны голосования. А именно: прозрачные конверты, видеосъемка в кабинках для голосования, открытое голосование, несоответствия в протоколах.

Правящая партия активно использовала административный ресурс для обеспечения явки своего электората. Неуместно распространялись пропагандистские материалы, были нарушения равных возможностей для кандидатов во время телетрансляций и так далее. И самое интересное - в Брюсселе не заметили откровенного давления правящей силы на оппонентов. Как тут не вспомнить растягивавшиеся на месяцы истерики по поводу надуманных фактов якобы "предвыборных репрессий" в Азербайджане. Эти плоды фантазии затем перекочевывали в громкие резолюции европейских структур и превращались в инструмент шантажа.

В данном случае мы не ставим под сомнение победу партии Никола Пашиняна. В Азербайджане его победу приветствуют, потому что она означает продолжение повестки мира и хорошие перспективы для региональной интеграции. Никто не сомневается в том, что армянское общество реально поддержало правящую партию, потому что больше не хочет войны. Крики оппозиции о якобы отобрании у нее голосов - это традиционная поствыборная истерика проигравшей стороны. Так бывает всегда и везде.

Так вот, мы не ставим под сомнение победу Пашиняна. Мы высказываем сомнения в реальной приверженности европейских структур заявленным ими самими ценностям. Объективность и исключение двойных стандартов - с этих позиций, по идее, Европа должна подходить к выборам во всех странах. На фоне отсутствия реакции на нарушения в Армении, двойные стандарты по отношению к нашему региону видны особенно отчетливо.

Ну, а так, желаем нашим соседям поскорее свернуть поствыборный балаган, выйти из состояния ожидания "чуда" и начать работать над построением, как говорит Пашинян, реальной Армении. Благо шанс для этого ими получен.