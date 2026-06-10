https://news.day.az/sport/1840576.html Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира Восемь юных азербайджанских шахматистов примут участие в Кубке мира, который пройдет в грузинском Батуми.
Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира
Восемь юных азербайджанских шахматистов примут участие в Кубке мира, который пройдет в грузинском Батуми.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревновании среди игроков до 8, 10 и 12 лет страну представят Зия Губатов, Нурлан Ганизаде, Сафа Гумматов, Аттила Орман, Амина Аманзаде, Нурджан Тагирова, Мехрибан Ахмедли и Садягюль Эфенди.
На турнир азербайджанская команда отправится под руководством тренера Ниджата Мамедова.
Соревнование пройдет с 15 по 28 июня.
Юные шахматисты поборются за награды в своих возрастных категориях.
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