Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира

Восемь юных азербайджанских шахматистов примут участие в Кубке мира, который пройдет в грузинском Батуми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревновании среди игроков до 8, 10 и 12 лет страну представят Зия Губатов, Нурлан Ганизаде, Сафа Гумматов, Аттила Орман, Амина Аманзаде, Нурджан Тагирова, Мехрибан Ахмедли и Садягюль Эфенди.

На турнир азербайджанская команда отправится под руководством тренера Ниджата Мамедова.

Соревнование пройдет с 15 по 28 июня.

Юные шахматисты поборются за награды в своих возрастных категориях.