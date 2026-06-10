https://news.day.az/world/1840540.html Сбежавший страус бродит по улицам Египта - ВИДЕО В сети разошлось видео, где сбежавший страус бродит по улицам Египта. Как передает Day.Az, короткий ролик опубликовала американская газета New York Post. Страус вызвал временный затор на дорогах города. Птица поймана, никто из прохожих не пострадал.
Сбежавший страус бродит по улицам Египта - ВИДЕО
В сети разошлось видео, где сбежавший страус бродит по улицам Египта.
Как передает Day.Az, короткий ролик опубликовала американская газета New York Post.
Страус вызвал временный затор на дорогах города.
Птица поймана, никто из прохожих не пострадал.
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