Сбежавший страус бродит по улицам Египта

В сети разошлось видео, где сбежавший страус бродит по улицам Египта.

Как передает Day.Az, короткий ролик опубликовала американская газета New York Post.

Страус вызвал временный затор на дорогах города.

Птица поймана, никто из прохожих не пострадал.