В Азербайджане заявили о рисках ИИ для детей

Дети используют искусственный интеллект не для того, чтобы понять, как решается задача, а чтобы сразу получить готовый ответ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации исследовательского отчета "Правовое сознание подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право", подготовленных Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

По его словам, неправильное использование искусственного интеллекта приводит к тому, что дети становятся менее самостоятельными и более ленивыми.

"Дети не спрашивают, как решить задачу, они хотят сразу узнать ответ. Например, обращаясь к искусственному интеллекту по поводу математической задачи, они не просят: "Объясни мне эту задачу", а говорят: "Скажи мне ответ". Это очень серьезная угроза для будущего. Это риск для будущего детей и развития их мышления", - отметил министр.