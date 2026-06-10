Азербайджан от имени 19 стран призвал активизировать борьбу с минной угрозой

Азербайджан от имени межрегиональной группы из 19 государств выступил с совместным заявлением в ходе общих прений 19-й сессии Конференции государств-участников (COSP19) Конвенции ООН о правах инвалидов (CRPD).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Азербайджана при ООН в соцсети Х.

В заявлении подчеркивается, что около 15% населения мира имеет ту или иную степень инвалидности. Была отмечена необходимость обеспечения всесторонней защиты прав лиц с инвалидностью в рамках CRPD, в том числе пострадавших от взрывных устройств и мин, а также в ходе военных действий.

Государства-участники призвали к усиленной и оперативной международной поддержке в целях содействия предупреждению инвалидности в условиях конфликтов и постконфликтный период, включая содействие созданию национальных инструментов для противодействия минным угрозам. Они также подчеркнули необходимость укрепления национального потенциала в области экстренной и долгосрочной медицинской помощи, физической реабилитации и протезирования, образования и экономической реинтеграции для всех лиц с инвалидностью.

Отметим, что в межрегиональную группу входят Азербайджан, Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мексика, Оман, Пакистан, Панама, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция и Вьетнам.