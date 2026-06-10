Трамп поздравил Пашиняна

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.

"Поздравляю Никола Пашиняна с решительной победой на национальных выборах в Армении.

Я был очень горд поддержать его кандидатуру на переизбрание и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет таких высот величия и успеха, которые превзойдут самые смелые ожидания!", - написал он.

Напомним, что 7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор".