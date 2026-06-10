https://news.day.az/world/1840623.html Трамп поздравил Пашиняна Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. "Поздравляю Никола Пашиняна с решительной победой на национальных выборах в Армении.
Трамп поздравил Пашиняна
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.
"Поздравляю Никола Пашиняна с решительной победой на национальных выборах в Армении.
Я был очень горд поддержать его кандидатуру на переизбрание и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет таких высот величия и успеха, которые превзойдут самые смелые ожидания!", - написал он.
Напомним, что 7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор".
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