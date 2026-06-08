Пашинян объявил о своей победе на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции для журналистов в офисе партии "Гражданский договор".

Он заявил, что "Гражданский договор" единолично сформирует правительство.

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит долговечность и развитие Республики Армения. У нас будет прочный и институциональный мир", - сказал он.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 420 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%