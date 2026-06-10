https://news.day.az/world/1840634.html Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану Президент СЩА Дональд Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану. Как передает Day.Az, об этом он сказал журналистам. "Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим. Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину", - сказал он. Кроме того, Трамп отметил, что сделка США и Ирана уже согласована.
Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану
Президент СЩА Дональд Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом он сказал журналистам.
"Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим. Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину", - сказал он.
Кроме того, Трамп отметил, что сделка США и Ирана уже согласована.
"Они должны подписать бумагу", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что ВС США в ходе атаки на Иран ночью в среду нанесли удары по 20 целям.
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