Президент СЩА Дональд Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом он сказал журналистам.

"Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим. Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину", - сказал он.

Кроме того, Трамп отметил, что сделка США и Ирана уже согласована.

"Они должны подписать бумагу", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что ВС США в ходе атаки на Иран ночью в среду нанесли удары по 20 целям.