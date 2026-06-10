Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Албания Байрам Бегай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики имею честь от имени народа Албании и от себя лично передать Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления, пожелания прочного мира, прогресса и процветания.

Албания высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном и крепнущее партнерство между нашими странами. Основанные на взаимном уважении и общих интересах наши отношения устойчиво развиваются, отражая нашу приверженность дальнейшему укреплению связей. Высоко ценю лидерство Вашего превосходительства, играющего важную роль в углублении этого партнерства.

Уверен, что дружественные отношения между Албанией и Азербайджаном под Вашим руководством будут и дальше укрепляться на благо наших народов, открывая новые пути сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, туризм и инфраструктуру.

Ваше превосходительство, выражаю Вам и Вашей семье наилучшие пожелания, прошу принять мое высочайшее почтение".