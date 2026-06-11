Сегодня в Баку проходит мероприятие на тему "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации", организованное компанией PMI при поддержке Американской торговой палаты Азербайджана (AmCham Azerbaijan), сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Мероприятие собрало представителей государственных структур, бизнеса, международных компаний и экспертного сообщества для обсуждения роли науки, инноваций и современных технологий в обеспечении устойчивого экономического роста и диверсификации экономики.

В рамках программы предусмотрены выступления представителей правительства, бизнеса и международных организаций, а также панельные дискуссии, посвященные вопросам развития ненефтегазового сектора, инновационной трансформации экономики, устойчивого развития и внедрения передовых технологий.

Участники мероприятия обсуждают возможности укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами, обмена опытом и продвижения инновационных решений, способствующих долгосрочному экономическому развитию Азербайджана.

Как сказал в своем выступлении президент AmCham Azerbaijan Даянат Садуллаев, в условиях стремительных глобальных изменений бизнесу необходимо не только внедрять новые технологии, но и пересматривать бизнес-модели, повышать эффективность, реагировать на возникающие вызовы и создавать долгосрочную ценность.

По его словам, в современных условиях особую важность приобретает корпоративная устойчивость.

"Сегодняшняя быстро меняющаяся среда и происходящие в мире события требуют от бизнеса устойчивости. Для делового сообщества важно не только адаптироваться к новым технологиям, но и переосмысливать подходы к ведению бизнеса, повышать эффективность, отвечать на новые вызовы и создавать долгосрочную ценность", - сказал он.

Д.Садуллаев отметил важность площадок для диалога и обмена опытом между государственным и частным секторами.

"Такие платформы, как Technovation, и любые другие площадки для коммуникации и диалога играют важную роль в построении взаимоотношений. Одной из целей AmCham является создание подобных платформ для взаимодействия и сотрудничества между государственным и частным секторами", - подчеркнул он.

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