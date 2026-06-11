США применили 49 крылатых ракет Tomahawk против Ирана.

Как передает Day.Az. об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"49 крылатых ракет Tomahawk поразили цели в Иране, некоторые из которых находились менее чем в 65 километрах от Тегерана. Кроме того, американские истребители атаковали радиолокационные станции и системы противовоздушной обороны на юго-западе страны", - сказал он.

Трамп предупредил, что если Иран не заключит соглашение с Вашингтоном, удары будут продолжены.

"Мы будем бомбить их очень жестко и завтра ночью", - передал журналист телеканала слова Трампа.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по объектам на территории Ирана.