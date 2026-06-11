"Барселона" объявила о подписании 18-летнего нападающего

"Барселона" подписала нападающего "Аль-Ахли" Хамзу Абделькарима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В феврале 18-летний египтянин перешел в молодежную команду "Барселоны" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

Ранее Абделькарим попал в заявку сборной Египта на чемпионат мира-2026.