https://news.day.az/sport/1840646.html "Барселона" объявила о подписании 18-летнего нападающего "Барселона" подписала нападающего "Аль-Ахли" Хамзу Абделькарима. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых". Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. В феврале 18-летний египтянин перешел в молодежную команду "Барселоны" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
"Барселона" объявила о подписании 18-летнего нападающего
"Барселона" подписала нападающего "Аль-Ахли" Хамзу Абделькарима.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".
Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
В феврале 18-летний египтянин перешел в молодежную команду "Барселоны" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
Ранее Абделькарим попал в заявку сборной Египта на чемпионат мира-2026.
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