Google встроила нейросеть в свой переводчик

Google представила новую аудиомодель Gemini 3.5 Live Translate, которая обеспечивает перевод речи в режиме реального времени.

Как передает Day.Az, технология уже внедрена в приложение Google Translate для Android и iOS, а также используется в сервисах Google Meet и Google AI Studio.

Модель поддерживает свыше 70 языков, включая русский, и способна передавать перевод с сохранением интонации, темпа речи и особенностей голоса говорящего. В отличие от многих существующих решений, система переводит речь непрерывно, не дожидаясь окончания фразы.

Новая разработка позволяет практически без задержек слушать переводы лекций, экскурсий и выступлений на иностранных языках. Для мобильных устройств также предусмотрен специальный режим, в котором перевод воспроизводится через динамик смартфона.

Функция стала доступна и в Google Meet, где теперь поддерживаются многоязычные видеоконференции с автоматическим переводом нескольких языков одновременно. Кроме того, разработчики получили доступ к инструменту через Gemini Live API и платформу Google AI Studio. На данный момент сервис работает в режиме предварительного тестирования.