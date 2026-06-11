https://news.day.az/world/1840649.html США нанесут точные и мощные удары по Ирану - Пит Хегсет США нанесут точные и мощные удары по Ирану. Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны США Пит Хегсет. "Сегодня ночью у Центрального командования США (CENTCOM) будет много работы, потому что Трамп заявил, что мы нанесем мощный удар по Ирану - и мы это сделаем.
США нанесут точные и мощные удары по Ирану - Пит Хегсет
США нанесут точные и мощные удары по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны США Пит Хегсет.
"Сегодня ночью у Центрального командования США (CENTCOM) будет много работы, потому что Трамп заявил, что мы нанесем мощный удар по Ирану - и мы это сделаем.
Удары по Ирану, которые будут нанесены этой ночью, будут точными и мощными. Если они будут нанесены завтра ночью, то также будут мощными и точными.
При этом у Ирана сохраняется возможность заключить сделку. В этом и заключается основная идея", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что президент СЩА Дональд Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре