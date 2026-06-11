США нанесут точные и мощные удары по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны США Пит Хегсет.

"Сегодня ночью у Центрального командования США (CENTCOM) будет много работы, потому что Трамп заявил, что мы нанесем мощный удар по Ирану - и мы это сделаем.

Удары по Ирану, которые будут нанесены этой ночью, будут точными и мощными. Если они будут нанесены завтра ночью, то также будут мощными и точными.

При этом у Ирана сохраняется возможность заключить сделку. В этом и заключается основная идея", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что президент СЩА Дональд Трамп анонсировал жесткие удары по Ирану.