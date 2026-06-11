https://news.day.az/society/1840579.html На некоторых улицах Баку временно не будет газа Завтра на ряде улиц Насиминского района Баку будет временно приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз". Так, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 11 июня 2026 года с 10:00 подача газа будет прекращена до завершения работ.
На некоторых улицах Баку временно не будет газа
Сегодня на ряде улиц Насиминского района Баку будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".
Так, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 11 июня 2026 года с 10:00 подача газа будет прекращена до завершения работ.
Ремонтные работы затронут проспект Азадлыг, а также улицы М. Гашгая, А. Гасымзаде, С. Рустама, С. Зейналова, М. Рафили, М. Каверочкина, В. Плотникова, С. Аскеровой, С. Рагимова, Бакиханова, Э. Тагизаде и И. Гамидова.
После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.
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