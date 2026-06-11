На некоторых улицах Баку временно не будет газа

Сегодня на ряде улиц Насиминского района Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".

Так, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 11 июня 2026 года с 10:00 подача газа будет прекращена до завершения работ.

Ремонтные работы затронут проспект Азадлыг, а также улицы М. Гашгая, А. Гасымзаде, С. Рустама, С. Зейналова, М. Рафили, М. Каверочкина, В. Плотникова, С. Аскеровой, С. Рагимова, Бакиханова, Э. Тагизаде и И. Гамидова.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.