https://news.day.az/world/1840650.html Китайцы озеленили крыши парковок - ВИДЕО В китайском Наньнине вместо обычных бетонных крыш парковок построили сады. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайцы озеленили крыши парковок - ВИДЕО
В китайском Наньнине вместо обычных бетонных крыш парковок построили сады.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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