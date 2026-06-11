https://news.day.az/world/1840647.html Иран отклонил предложение Катара Иранские и американские официальные лица в последние 2 дня провели отдельные переговоры с катарскими посредниками в Дохе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios, со ссылкой на региональные источники. Отмечается, что контакты проходили параллельно и были направлены на обсуждение оставшихся разногласий между сторонами.
Иран отклонил предложение Катара
Иранские и американские официальные лица в последние 2 дня провели отдельные переговоры с катарскими посредниками в Дохе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios, со ссылкой на региональные источники.
Отмечается, что контакты проходили параллельно и были направлены на обсуждение оставшихся разногласий между сторонами.
По данным издания, Катар предпринимал попытки организовать трехстороннюю встречу для прямого диалога по спорным вопросам, однако представители Ирана отказались от участия в такой встрече.
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