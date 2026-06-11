Иран отклонил предложение Катара

Иранские и американские официальные лица в последние 2 дня провели отдельные переговоры с катарскими посредниками в Дохе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios, со ссылкой на региональные источники.

Отмечается, что контакты проходили параллельно и были направлены на обсуждение оставшихся разногласий между сторонами.

По данным издания, Катар предпринимал попытки организовать трехстороннюю встречу для прямого диалога по спорным вопросам, однако представители Ирана отказались от участия в такой встрече.