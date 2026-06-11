https://news.day.az/autonews/1840476.html Audi совершила революцию в мире поворотников - ВИДЕО Audi совершила революцию в мире поворотников. Как передает Day.Az, в новой модели Q7 они будут проецироваться прямо на дорогу. Эксперты считают, что со временем эта фишка станет новым стандартом.
Audi совершила революцию в мире поворотников - ВИДЕО
Audi совершила революцию в мире поворотников.
Как передает Day.Az, в новой модели Q7 они будут проецироваться прямо на дорогу.
Эксперты считают, что со временем эта фишка станет новым стандартом.
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