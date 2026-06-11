Энергия будущего из Азербайджана: что получит Европа

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В прошлом месяце в Стамбуле Турция, Азербайджан, Грузия и Болгария приняли решение учредить совместную компанию, которая будет управлять финансированием и реализацией крупнейшего трансграничного энергетического проекта в регионе.

Азербайджан и энергетика - понятия неразделимые уже более полутора веков. Еще в конце XIX века Баку давал половину мировой нефтедобычи, и именно здесь, на берегах Каспия, зарождалась глобальная нефтяная промышленность. В постсоветскую эпоху страна вновь заявила о себе как о серьезном энергетическом игроке: нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, газопровод TANAP, Южный газовый коридор - все это проекты, изменившие маршруты энергоснабжения целого региона и снизившие зависимость Европы от монопольных поставщиков.

Азербайджанский природный газ уже идет в Италию, Грецию, Болгарию и другие страны ЕС по трубопроводам, которые стали символом новой архитектуры европейской энергетической безопасности. Баку зарекомендовал себя как надежный партнер: обязательства соблюдаются, поставки не прерываются, инфраструктура работает. Репутация, выстроенная годами, сегодня открывает перед страной двери для качественно иного разговора с Европой - разговора уже не только о газе, но и об электроэнергии из возобновляемых источников.

Переход от экспорта углеводородов к экспорту возобновляемой энергии - это принципиально иная геополитическая и экономическая логика. Нефть и газ - исчерпаемые ресурсы, цены на которые подвержены волатильности мировых рынков. Солнце и ветер - ресурсы бесконечные. Азербайджан, обладающий колоссальным потенциалом в сфере солнечной и ветровой генерации, начал системно инвестировать в эту сферу еще несколько лет назад, и сегодня эти инвестиции начинают приносить плоды в поистине стратегическом масштабе.

Планы амбициозны и конкретны: более 10 000 мегаватт новых мощностей возобновляемой энергетики и экспорт порядка 4 000 мегаватт на европейские рынки. Для сравнения: 4 000 МВт - это примерно мощность четырех крупных атомных реакторов или электроэнергия, достаточная для обеспечения нескольких миллионов европейских домохозяйств. Эта энергия будет произведена на территории Азербайджана из местных возобновляемых источников и передана по современной высоковольтной инфраструктуре через Грузию, Турцию и далее - в Болгарию как точку входа в европейскую энергосистему.

Официально проект носит название "зеленый" энергетический коридор. Его маршрут пролегает по нескольким направлениям. Основной - через Грузию и Турцию в Болгарию: возобновляемая электроэнергия, выработанная в Азербайджане и частично в Грузии, поступает в турецкую энергосистему через TEİAŞ (турецкий оператор сетей, подписавший соглашение об операционном сотрудничестве с азербайджанским "АзерЭнержи" еще в апреле 2025 года), а затем - на болгарские соединительные узлы, интегрированные с общеевропейской сетью ENTSO-E.

Дополнительное измерение проекту придает подключение через Нахчыван. В перспективе этот маршрут может быть расширен через Зангезурский коридор, что откроет возможность для транзита электроэнергии из государств Центральной Азии на западные рынки. Иными словами, Азербайджан претендует не только на роль производителя и экспортера "зеленой" энергии, но и на статус регионального транзитного хаба - моста между Востоком и Европой в новой энергетической реальности.

Институциональный каркас проекта выстраивается поэтапно и методично. Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Баку 4 апреля 2025 года, закрепил рамки сотрудничества и дал старт технической подготовке. Стамбульская встреча в мае стала третьей министерской встречей по проекту и первой, принесшей конкретный институциональный результат: решение о создании совместной компании четырех операторов энергосистем. Именно эта компания возьмет на себя управление технико-экономическим обоснованием и координацию всей дальнейшей реализации. ТЭО, разработка которого уже ведется, ожидается к завершению в ближайшие месяцы.

Контекст, в котором разворачивается эта история, сам по себе красноречив. Европа переживает один из наиболее турбулентных периодов в своей энергетической истории. С конца февраля 2026 года фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива вывело из оборота около 20% мировых поставок сжиженного природного газа. Биржевой индекс TTF - ключевой ориентир для европейских цен на газ - по-прежнему держится примерно на 50% выше докризисного уровня. Электроэнергия дорожает вслед за газом. Промышленность, домохозяйства, государственные бюджеты - все ощущают давление.

В этих условиях альтернативные наземные маршруты доставки энергии приобретают стратегический вес, несопоставимый с тем, что был еще год назад. "Зеленый" коридор через Каспий - Кавказ - Турцию - Балканы предлагает Европе сразу несколько ценностей одновременно: диверсификацию источников поставок, снижение зависимости от морских маршрутов и их геополитических уязвимостей, соответствие климатическим целям ЕС и, наконец, долгосрочную ценовую предсказуемость, которую дают возобновляемые источники с нулевыми топливными издержками.

Болгария - первая точка входа каспийской "зеленой" энергии в ЕС - получает возможность превратиться в крупный региональный дистрибуционный центр для Юго-Восточной и Центральной Европы. Заместитель министра энергетики страны Кирил Темелков заявил о том, что энергетическая безопасность строится на взаимосвязанности и диверсификации, а более тесная интеграция сетей позволяет странам эффективнее использовать доступные ресурсы и делиться электроэнергией через границы.

Азербайджанская "зеленая" энергия вписывается в эту логику идеально. За этим же стоит многолетняя целенаправленная работа. COP29, прошедший в Баку в ноябре 2024 года, не только привлек внимание мировой общественности к климатической повестке страны, но и стал площадкой для интенсивных энергетических переговоров. Международные соглашения в сфере ВИЭ, привлечение крупнейших мировых игроков - bp, Masdar, ACWA Power - к реализации проектов на территории Азербайджана, планомерное выстраивание инфраструктурного и дипломатического фундамента - все это элементы единой стратегии.

Принципиально важно, что Азербайджан не просто предлагает свои ресурсы - он формирует правила игры. Создание совместной компании четырех операторов энергосистем означает, что Баку становится равноправным архитектором новой трансевропейской энергетической инфраструктуры. Это качественно иной уровень участия, чем роль поставщика сырья: здесь речь идет о совместном владении, совместном управлении и совместной ответственности за один из ключевых энергетических маршрутов будущей Европы.

Трансформация энергетического профиля Азербайджана - это не только вопрос экспортной выручки и международного престижа. Это вопрос долгосрочной экономической устойчивости. Мировой энергетический переход идет, пусть и неровно: спрос на ископаемое топливо будет снижаться на горизонте десятилетий. Страны, сделавшие ставку на развитие возобновляемой энергетики заблаговременно, окажутся в выигрышной позиции - и как экспортеры, и как привлекательные площадки для иностранных инвестиций.

Азербайджан, располагающий исключительными природными условиями для солнечной и ветровой генерации - особенно на Абшеронском полуострове и в Каспийском море, - имеет все основания занять лидирующие позиции в этой новой иерархии. 10 000 МВт новых мощностей ВИЭ - это не просто экспортный ресурс. Это и дешевая электроэнергия для внутреннего рынка, и основа для развития энергоемких производств, и инструмент декарбонизации национальной экономики.

Уже сегодня реализуются крупные проекты на Хызы-Абшеронском ветровом парке, идет строительство солнечных электростанций, ведутся переговоры о морских ветровых установках на Каспии. Каждый гигаватт введенной мощности - это кирпич в фундаменте той энергетической державы, которой стремится стать Азербайджан в горизонте следующих лет.

Стамбульское соглашение зафиксировало качественный перелом в энергетической истории Азербайджана. Десятилетиями Баку укреплял свою репутацию надежного поставщика нефти и газа, последовательно выстраивая энергетические маршруты, которые меняли карту региона. Сегодня эта репутация превращается в политический и экономический капитал нового поколения - капитал, позволяющий Азербайджану стать одним из архитекторов "зеленой" энергетики Евразии.

Переход Азербайджана от традиционной энергетической державы к одному из центров возобновляемой энергетики - результат стратегического курса страны. Страна сумела превратить свои природные ресурсы в инструмент геополитического влияния, а энергетическую дипломатию - в один из ключевых элементов национальной стратегии. От нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан и Южного газового коридора до нынешнего "зеленого" энергетического маршрута - все это звенья одной долгосрочной политики, рассчитанной на поколения вперед.

Маршрут Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария - Европейский союз становится символом новой роли страны, которая не следует за глобальными изменениями, а участвует в их формировании. Путь от первых нефтяных вышек Баку до ветропарков Каспия и солнечных станций Абшерона занял более века. Но сегодня Азербайджан входит в новую энергетическую эпоху уже не как поставщик сырья, а как стратегический партнер, транзитный узел и один из создателей новой архитектуры европейской энергобезопасности. И, пожалуй, самое важное - делает это на собственных условиях.