https://news.day.az/world/1840651.html Заблудившийся медведь парализовал японский город - ВИДЕО В японском городе Утсуномия уже третий день продолжаются масштабные поиски взрослого бурого медведя, который забрел в жилые кварталы.
Заблудившийся медведь парализовал японский город - ВИДЕО
В японском городе Утсуномия уже третий день продолжаются масштабные поиски взрослого бурого медведя, который забрел в жилые кварталы.
Как передает Day.Az, власти приняли жесткие меры - закрыты все начальные и средние школы, по улицам курсируют машины с громкоговорителями, призывающие жителей не выходить из дома или оставаться в автомобилях.
Десятки охотников и сотрудников префектуры прочесывают городские районы. Жителям также рекомендовали не выносить мусор по ночам и не оставлять на улице еду, чтобы не привлекать животное.
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