Заблудившийся медведь парализовал японский город

В японском городе Утсуномия уже третий день продолжаются масштабные поиски взрослого бурого медведя, который забрел в жилые кварталы.

Как передает Day.Az, власти приняли жесткие меры - закрыты все начальные и средние школы, по улицам курсируют машины с громкоговорителями, призывающие жителей не выходить из дома или оставаться в автомобилях.

Десятки охотников и сотрудников префектуры прочесывают городские районы. Жителям также рекомендовали не выносить мусор по ночам и не оставлять на улице еду, чтобы не привлекать животное.