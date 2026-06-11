США нанесли удары по целям в Иране

США нанесли удары по объектам на территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию Верховного главнокомандующего 10 июня нанесли дополнительные удары в целях самообороны по нескольким объектам на территории Ирана.

Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей территории Ирана. Подразделения Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных и Военно-морских сил США применили высокоточные боеприпасы по иранским целям, которые представляли угрозу для американских военных и международных коммерческих судов, следующих через региональные воды.

Эти удары стали ответом на необоснованные и продолжающиеся агрессивные действия Ирана.

Вооруженные силы США сохраняют бдительность, боеготовность и готовы к дальнейшим действиям", - говорится в заявлении.