https://news.day.az/world/1840654.html Иран заявил о поражении 18 целей США на Ближнем Востоке - ВИДЕО Иран нанес удары по 18 американским объектам, расположенным в Кувейте и Бахрейне. Как передает Day.Az со ссылкой на Middle East Eye, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Иран заявил о поражении 18 целей США на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Иран нанес удары по 18 американским объектам, расположенным в Кувейте и Бахрейне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Middle East Eye, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
По данным КСИР, целями ударов стали американские базы Али-эс-Салем и Ахмед аль-Джабер в Кувейте, а также авиабаза Шейх Иса в Бахрейне.
Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по объектам на территории Ирана.
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