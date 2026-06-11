Иран заявил о поражении 18 целей США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по 18 американским объектам, расположенным в Кувейте и Бахрейне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Middle East Eye, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным КСИР, целями ударов стали американские базы Али-эс-Салем и Ахмед аль-Джабер в Кувейте, а также авиабаза Шейх Иса в Бахрейне.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по объектам на территории Ирана.