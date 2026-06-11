В Азербайджане введут субсидии для увеличения производства яиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов на общественных слушаниях в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса, посвященных задачам, вытекающим из Государственной программы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026-2030 годы.

По его словам, в Азербайджане планируется увеличить производство мяса птицы на 30%, а яиц - на 27%. Благодаря этим мерам уровень самообеспеченности страны куриным мясом предполагается довести с нынешних 80% до 100%.

Он отметил, что ключевыми механизмами поддержки отрасли станут субсидирование стоимости оборудования и процентных ставок по кредитам. Кроме того, в госпрограмме предусмотрено решение вопросов, связанных с целевым назначением земель, с которыми сталкиваются птицеводческие хозяйства.

Гусейнов также отметил, что планируется создание предприятия по глубокой переработке яиц. Для реализации проекта предполагается предоставление льготных кредитов по сниженным ставкам.

Он добавил, что для стимулирования племенной работы будут внедрены механизмы государственной поддержки. Впервые предусматривается введение субсидий на племенные яйца и другую профильную продукцию.