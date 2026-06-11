В Windows нашли рекордное количество ошибок

Корпорация Microsoft нашла и исправила больше 200 уязвимостей в Windows. На это обратило внимание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале июня фирма выпустила традиционное обновление безопасности для Windows в рамках ежемесячного "Вторника обновлений". Специалисты компании отчитались, что в операционных системах (ОС) семейства нашли и устранили 206 уязвимостей. Таким образом был побит рекорд, установленный в октябре 2025 года - тогда инженеры и энтузиасты обнаружили в Windows 175 ошибок.

В отчете Microsoft отмечается, что 118 ошибок безопасности связаны с различными версиями Windows, которые корпорация по-прежнему поддерживает. Единственной уязвимостью, которую активно используют злоумышленники, назвали системную брешь с идентификатором CVE-2026-41091. Она связана с "Защитником Windows" (Microsoft Defender) и позволяет злоумышленникам проникнуть в ОС и повысить системные привилегии.

54 уязвимости касаются сервисов Office. Авторы портала заметили, что по сравнению с маем количество найденных в офисных программах ошибок выросло вдвое. Журналисты подытожили, что проверить наличие обновления можно через раздел "Безопасность Windows" в настройках ОС.